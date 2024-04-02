Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель. К примеру она привела реакцию Турции, когда в 2015 году там сбили российский истребитель.

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"Когда Турция сбила самолет, Путин не начал Третью мировую"

В интервью Виола фон Крамон-Таубадель ответила на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российские территории над своей территорией. Она подчеркнула, что безусловно имеют.

"Безусловно имеют. И я была настолько шокирована, когда услышала, что, поляки сказали, что наблюдали за этим и видели, что ракета возвращается в украинское воздушное пространство. Российская ракета вошла в польское воздушное пространство. К тому же это воздушное пространство страны НАТО. И поэтому сигнал для Путина должен быть: "Нет, нет никакой терпимости к подобным инцидентам, или это одна секунда, или 39 секунд, или пять минут", – отметила депутат.

В качестве примера она привела случай, который произошел в 2015 году. Тогда Турция сбила российский истребитель Су-24, но Путин не начал Третью мировую войну, потому что его все устраивало.

Я помню, как турки пару лет назад уничтожили российскую ракету, снаряд, беспилотник или что там было, когда это оружие вошло в их воздушное пространство. И Путина это устраивало. Он не начал Третью мировую войну с Турцией. Он никогда бы не начал. Он не решился бы. Однако я не думаю, что если мы ответим решительно, это будет сигналом для Путина не нападать на европейские страны снова. Я думаю, что ответ на подобные воздушные нападения должен быть нормальным явлением, ведь это наша защита,

– добавила Виола фон Крамон-Таубадель.

Что известно о сбитии Турцией российского Су-24 24 ноября 2015 года Воздушные силы Турции сбили российский истребитель Су-24 вблизи сирийско-турецкой границы. Военные Турции предупредили неопознанный борт, однако он не отреагировал. В течение 5 минут было объявлено около 10 предупреждений, после чего российский борт поразили. После этого инцидента президент Турции отметил, что действия военных были оправданными, ведь российские пилоты не отвечали на предупреждения, а значит, определить, чей был истребитель, в воздухе не удалось.

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