Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, что последствия от сбития ракеты были бы для поляков более серьезными. Поэтому они действовали по простой логике и не хотели создавать себе дополнительные проблемы.

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Последствия от падения могли быть хуже

Прежде всего стоит подчеркнуть, что помощь от Польши является очень существенной с первых дней войны. Ее ни в коем случае нельзя недооценивать. Но в ситуации с ракетой позиция страны очень проста – зачем сбивать ракету, если мы знаем, что она не полетит в Польшу, а вернется обратно в Украину. Дальше дело не за нами.

С такой точки зрения, как бы цинично это не звучало, но поляки правы. Только представьте, что Польша сбила ракету, падают обломки. Мы уже видели, что они разрушают дома, убивают людей. Тогда их граждане спросят, зачем вы сбивали эту ракету, если знали, что она полетит в Украину,

– заметил политтехнолог.

То же самое можно сказать, насет блокирования границы. Власти Польши понимают, что Украина теряет миллиарды из-за протестов их фермеров, но они думают прежде всего о своих гражданах.

С позиции государственных деятелей Польши – они правы. С позиции справедливости и демократии, наверное, не совсем. Где эта граница – сказать трудно,

– прокомментировал Борис Тизенгаузен

Можно вспомнить, когда российская ракета почти на 40 километров залетела вглубь польской территории, тогда поляки говорили, что собьют ее, если она залетит дальше. На этот раз цель была в их пространстве только 39 секунд, поэтому вряд ли стоило ожидать более серьезной реакции.

Обратите внимание! В конце декабря 2023 года в Польше подтвердили, что во время массированной атаки по Украине, российская ракета нарушила их воздушное пространство ориентировочно на 40 километров. Она находилась на территории Польши примерно 3 минуты. Далее ракета вернулась в Украину.

Что известно о российской ракете в Польше