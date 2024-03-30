Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, що наслідки від збиття ракети були б для поляків більш серйозними. Тому вони діяли за простою логікою і не хотіли створювати собі додаткові проблеми.

До теми Не тільки політичне рішення: чи може Польща допомогти Україні збивати ракети

Наслідки від збиття могли бути гіршими

Найперше варто підкреслити, що допомога від Польщі є дуже суттєвою з перших днів війни. Її у жодному разі не можна недооцінювати. Але у ситуації з ракетою позиція країни дуже проста – навіщо збивати ракету, якщо ми знаємо, що вона не полетить в Польщу, а повернеться назад в Україну. Далі справа не за нами.

З такого погляду, якби цинічно це не звучало, але поляки праві. Лише уявіть, що Польща збила ракету, падають уламки. Ми вже бачили, що вони руйнують будинки, вбивають людей. Тоді їхні громадяни запитають, навіщо ви збивали цю ракету, якщо знали, що вона полетить в Україну,

– зауважив політтехнолог.

Те саме можна сказати, щодо блокування кордону. Влада Польщі розуміє, що Україна втрачає мільярди через протести їхніх фермерів, але вони думають насамперед про своїх громадян.

З позиції державних діячів Польщі – вони праві. З позиції справедливості й демократії, напевно, не зовсім. Де ця межа – сказати важко,

– прокоментував Борис Тизенгаузен

Можна пригадати, коли російська ракета майже на 40 кілометрів залетіла вглиб польської території, тоді поляки говорили, що зіб'ють її, якщо вона залетить далі. Цього разу ціль була у їхньому просторі лише 39 секунд, тому навряд чи варто було очікувати на серйознішу реакцію.

Зверніть увагу! Наприкінці грудня 2023 року у Польщі підтвердили, що під час масованої атаки по Україні, російська ракета порушила їхній повітряний простір орієнтовно на 40 кілометрів. Вона перебувала на території Польщі приблизно 3 хвилини. Далі ракета повернулась в Україну.

Що відомо про російську ракету у Польщі