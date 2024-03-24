Там російська ракета пробула приблизно 39 секунд, після чого повернулася назад у повітряний простір України. Де розташоване село Осердов, куди залітала крилата ракета росіян – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Комбінована атака: на Заході збили всі БпЛА та частину ракет

Російська ракета залетіла у польський Осердов

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі вранці 24 березня повідомлення, що російська ракета порушила повітряний простір країни о 4:23 за місцевим часом. Зокрема, цю крилату ракету окупанти запустили з дальньої авіації, а цілями атаки були об'єкти у західних областях України.

За словами польських військових, об'єкт увійшов у польський простір і пробув там 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари.

Представники Оперативного командування Збройних сил Польщі підтвердили, що вночі було вжито термінових заходів для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Це охоплювало активацію як польської, так і союзницької авіації.

На цей інцидент вже відреагували й у Міністерстві закордонних справ Польщі. Речник польського МЗС Павел Вронський зауважив, що його країна вимагатиме від Росії пояснень щодо чергового порушення повітряного простору країни.

Передусім ми закликаємо Росію припинити повітряні терористичні атаки на жителів і територію України, закінчити війну і зайнятися внутрішніми проблемами країни,

– заявив він.

Варто зазначити, що населений пункт Осердов розташований за 1,6 кілометра від польсько-українського кордону. Радника міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєк наголосив, що Польща могла б збити російську ракету, якби вона залетіла б далі у повітряний простір країни.

Де розташований Осердов, біля якого зафіксували російську ракету: дивіться на карті

Зверніть увагу! Оперативне командування Збройних сил Польщі також повідомило про збільшення активності російської авіації дальнього радіуса дії вночі 24 березня, зокрема, щодо повітряних і ракетних ударів по об'єктах в Україні. У зв'язку з цим польські війська були змушені підняти в небо свої літаки.