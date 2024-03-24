Раніше повідомлялося, що на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Так, Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону.

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Скільки ворожих БпЛА збили на Заході

Відомо, що у зону відповідальності ПвК "Захід" сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників.

За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім "Шахедів". Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях,

– розповів Максим Козицький, голова Львівської ОВА.

Він також нагадав, що зона відповідальності ПвК "Захід" – це не лише Львівська область, це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

"Загалом над Україною цієї ночі наші оборонці знищили 43 повітряні цілі. Дякуємо за ще одну ніч, коли ми вистояли", – підсумував Козицький.

Ракети і "Шахеди", які збила українська ППО: коротко

Російська окупаційна армія у ніч на 24 березня знову завдала масованого удару.

Так, було зафіксовано пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Енгельс, Саратовська область). Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Унаслідок бойової роботи українським захисникам вдалося знищити 43 повітряні цілі із 57: