Ранее сообщалось, что на Львовскую область летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, Россия имела цель атаковать объекты критической инфраструктуры региона.

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Сколько вражеских БПЛА сбили на Западе

Известно, что в зону ответственности ВзК "Запад" сегодня ночью залетели 19 крылатых ракет и 7 вражеских ударных беспилотников.

По той информации, которая есть сейчас, 8 ракет наши воины ПВО сбили, также уничтожили все семь "Шахедов". Часть из них – во Львовской области. Остальные – в других областях,

– рассказал Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА.

Он также напомнил, что зона ответственности ВзК "Запад" – это не только Львовская область, это также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.

"Всего над Украиной этой ночью наши защитники уничтожили 43 воздушные цели. Спасибо за еще одну ночь, когда мы выстояли", – подытожил Козицкий.

Ракеты и "Шахеды", которые сбила украинская ПВО: коротко

Российская оккупационная армия в ночь на 24 марта снова нанесла массированный удар.

Так, были зафиксированы пуски 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Энгельс, Саратовская область). Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед", которые запускали с двух направлений – Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В результате боевой работы украинским защитникам удалось уничтожить 43 воздушные цели из 57: