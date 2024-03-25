Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс упевнений, що російські ракети треба збивати. Інші дії агресор сприйме як заохочення.

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Як Польща відповість на російські провокації

Країна створить вертолітну базу Сухопутних військ у Свіднику – неподалік від аеропорту Любліна. Саме в Люблінському воєводстві в Польщу залетіла ракета.

Це інвестиція в люблінський аеропорт. Поява тут постійної вертолітної бази є величезним посиленням функціонування збройних сил. Східна Польща – це та частина країни, яка сьогодні заслуговує на загальну підтримку. Тут має бути постійна присутність союзних військ, але наша армія також має інвестувати в ці території. Сьогодні ми зміцнюємо цей безпековий і оборонний потенціал,

– сказав віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш.

Глава міноборони навів деталі: база буде розташована на площі в сто гектарів. Угоду про це уклало міністерство національної оборони та місцеве самоврядування.

"Відчуття захищеності та справжньої безпеки – це наш виклик. Робимо все, щоб кожен наш співвітчизник почувався в безпеці", – зазначив він.

Де розташований Свідник у Польщі: показуємо на карті

Від цього населеного пункту до кордону України менше ста кілометрів по прямій.

Як далеко Свідник від України / Скриншот 24 Каналу

Косіняк-Камиш додав: у суботу 23 березня обіцяв посилювати та будувати нові підрозділи на сході Польщі. Мовляв, ось і результат.

Момент підписання угоди він назвав символічним і стратегічним. Утім, варто сказати, що це поки декларація про наміри, адже базу тільки збираються створити.

Як планують використовувати базу у Свіднику:

там постійно дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ (до речі, їх модернізують);

можливо, там будуть навчатися військові льотчики;

можна буде "поєднати охоронну функцію, туристичну та економічну".

Чому російська ракета залетіла в Польщу

Це сталося ранком 24 березня під час масованої атаки, коли Росія била по різних містах України, зокрема й по західних регіонах.

Польща підняла літаки, що робить уже не вперше під час масованих атак. Але ракети ще не залітали в її повітряний простір.

Поляки пояснили: могли би збити ракету, але не стали цього робити. Мовляв, вони знали, що скоро агресор забере свою ракету з простору країни НАТО.