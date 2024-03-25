Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис уверен, что российские ракеты надо сбивать. Другие действия агрессор воспримет как поощрение.
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Как Польша ответит на российские провокации
Страна создаст вертолетную базу Сухопутных войск в Свиднике – неподалеку от аэропорта Люблина. Именно в Люблинском воеводстве в Польшу залетела ракета.
Это инвестиция в люблинский аэропорт. Появление здесь постоянной вертолетной базы станет огромным усилением функционирования вооруженных сил. Восточная Польша – это та часть страны, которая сегодня заслуживает всеобщей поддержки. Здесь должно быть постоянное присутствие союзных войск, но наша армия также должна инвестировать в эти территории. Сегодня мы укрепляем этот безопасностный и оборонный потенциал,
– сказал вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш.
Глава минобороны привел детали: база будет расположена на площади в сто гектаров. Соглашение об этом заключило министерство национальной обороны и местное самоуправление.
"Ощущение защищенности и настоящей безопасности – это наш вызов. Делаем все, чтобы каждый наш соотечественник чувствовал себя в безопасности", – отметил он.
Где расположен Свидник в Польше: показываем на карте
От этого населенного пункта до границы Украины менее ста километров по прямой.
Как далеко Свидник от Украины / Скриншот 24 Канала
Косиняк-Камыш добавил: в субботу 23 марта обещал усиливать и строить новые подразделения на востоке Польши. Мол, вот и результат.
Момент подписания соглашения он назвал символическим и стратегическим. Впрочем, стоит сказать, что это пока декларация о намерениях, ведь базу только собираются создать.
Как планируют использовать базу в Свиднике:
- там будут постоянно дислоцироваться вертолеты Сухопутных войск (кстати, их модернизируют);
- возможно, там будут учиться военные летчики;
- можно будет "совместить охранную функцию, туристическую и экономическую".
Почему российская ракета залетела в Польшу
Это произошло утром 24 марта во время массированной атаки, когда Россия била по разным городам Украины, в том числе и по западным регионам.
Польша подняла самолеты, что делает уже не впервые во время массированных атак. Но ракеты еще не залетали в ее воздушное пространство.
Поляки объяснили: могли бы сбить ракету, но не стали этого делать. Мол, они знали, что скоро агрессор заберет свою ракету из пространства страны НАТО.