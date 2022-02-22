Германия обещает жесткую реакцию на действия России, о "Северном потоке-2" – снова ни слова

Германия также отреагировала на то, что Кремль признал боевиков на Донбассе. Там обещают должную и жесткую реакцию на действия Путина.

Постоянная представительница Германии в ООН Антье Леэндерце подчеркнула, что Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому действия Кремля будут иметь последствия.

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Германия осуждает действия России

Антье Леендерце подчеркнула, что Германия осуждает действия Кремля и добавила, что они будут иметь последствия. Постпред Берлина призвала интернациональных партнеров отреагировать на признание боевиков вместе.

Вместе с нашими союзниками и партнерами мы применим жесткие и адекватные шаги в ответ на нарушение Россией международного права, что будет иметь серьезные экономические, политические и геостратегические последствия,

– заявила Леендерце.

Постпред Германии также подчеркнула, что действия России являются вопиющим нарушением международных соглашений, которые сама же страна-агрессор и утверждала на Совбезе.

Дипломат подчеркнула, что признанием боевиков Россия, постоянно снимавшая с себя вину, показала свое настоящее лицо. Леэндерце призвала Кремль отменить решение о признании боевиков.

Говоря о последствиях, Леэндерце не уточнила, какой будет судьба газопровода "северный поток-2" на фоне действий России.

Россия признала боевиков: главное

21 февраля глава Кремля Путин объявил о признании псевдореспублика боевиков на временно оккупированных территориях. После этого он подписал соответствующие документы и "договоры о дружбе" с главарями боевиков.

В документах не определены "территориальные границы" квазиобразований. Сами российские наемники заявляют, что их псевдореспублики определены на всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Из-за действий Кремля Совбез ООН собрался на срочное заседание.

Заседание Совбеза ООН по признанию боевиков: смотрите видео