Об этом сообщили 15 января в Министерстве иностранных дел Германии. Отмечали, что глава немецкого МИД Анналена Бербок поедет в Гаагу.
К теме Эти же террористы придут и за вами, – Зеленский обратился к россиянам, молчащим о Днепре
"Очередной день российского бомбардировочного террора, нападения на мирное население. Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее военно, экономично, гуманитарно и политически", – написали в ведомстве.
Причина визита в Гаагу
В немецком МИД подчеркнули, что ответственные за совершенные преступления против украинцев должны быть привлечены к ответственности. Речь идет о российских солдатах, которые насиловали, грабили и обстреливали ракетами дома в Днепре, и руководство, которое приказывало это делать.
Это одна из причин, почему Анналена Бербок завтра уезжает в Гаагу, – написали в МИД.
Ракетная атака по Днепру 14 января: последние новости
- Россияне убили в Днепре тренера по боксу Михаила Кореновского. У него остались двое детей и жена.
- Также от ракетной атаки погибла 15-летняя Мария Лебедь. Она училась в 9 классе и занималась танцами.
- Расследователи установили, что в теракте виновны оккупанты 52 гвардейского полка России.