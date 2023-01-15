Об этом сообщили 15 января в Министерстве иностранных дел Германии. Отмечали, что глава немецкого МИД Анналена Бербок поедет в Гаагу.

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"Очередной день российского бомбардировочного террора, нападения на мирное население. Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее военно, экономично, гуманитарно и политически", – написали в ведомстве.

Причина визита в Гаагу

В немецком МИД подчеркнули, что ответственные за совершенные преступления против украинцев должны быть привлечены к ответственности. Речь идет о российских солдатах, которые насиловали, грабили и обстреливали ракетами дома в Днепре, и руководство, которое приказывало это делать.

Это одна из причин, почему Анналена Бербок завтра уезжает в Гаагу, – написали в МИД.

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