Зеленский выразил возмущение, что в России не смогли осудить террор, который оккупанты устроили в Днепре, пишет 24 Канал. Жертвами атаки России стало не менее 30 человек.
Узнайте больше Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке
Зло очень чувствительно к трусости, – Зеленский
Зеленский заявил, что террористы из России, атакующие Украину, придут и за россиянами, трусливо решившими "переждать" войну.
Хочу сказать всем тем в России – и из России, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора... Хотя прекрасно все видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" происходящее закончится только тем, что как-то эти же террористы придут и за вами,
– сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что россиян никто не защитит перед террористами.
"Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – резюмировал Зеленский.
Россия атаковала Днепр: что известно о ракетном ударе
- 14 января Россия массированно атаковала украинские города, в том числе и Днепр. Около 16 часов в Офисе Президента сообщили, что ракета россиян попала в многоэтажное здание в Днепре.
- В Воздушных силах сообщили, что оккупанты выпустили по Днепру ракету Х-22. К сожалению, украинское ПВО не способно сбивать ракеты такого типа. От удара разрушен целый подъезд – от 9 до 2 этажа.
- В результате удара россиян по многоэтажке погибли 30 человек, травмировано – 73 человека. В то же время спасти удалось 39 человек, в том числе шестеро детей. Информация о жертвах и пострадавших все еще уточняется.
- Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. На месте трагедии привлекли более 550 человек специализированных служб, подразделений ГСЧС и коммунальщиков, а также более 45 единиц техники.