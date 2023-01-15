Зеленський висловив обурення, що в Росії не змогли засудити терор, який окупанти влаштували в Дніпрі, пише 24 Канал. Жертвами атаки Росії стало щонайменше 30 людей.

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Зло дуже чутливе до боягузливості, – Зеленський

Зеленський заявив, що терористи з Росії, які атакують Україну, прийдуть і за росіянами, які боягузливо вирішили "перечекати" війну.

Хочу сказати всім тим у Росії – і з Росії, – хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору... Хоча чудово все бачать і знають… Ваше боягузливе мовчання, спроба "перечекати" те, що відбувається, закінчаться лише тим, що якось ці ж терористи прийдуть і за вами,

– сказав глава держави.

Президент підкреслив, що росіян ніхто не захистить перед терористами.

"Зло дуже чутливе до боягузливості. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться чи намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, не буде кому вас захищати", – резюмував Зеленський.

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