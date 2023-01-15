Зеленський висловив обурення, що в Росії не змогли засудити терор, який окупанти влаштували в Дніпрі, пише 24 Канал. Жертвами атаки Росії стало щонайменше 30 людей.
Дізнайтесь більше Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку
Зло дуже чутливе до боягузливості, – Зеленський
Зеленський заявив, що терористи з Росії, які атакують Україну, прийдуть і за росіянами, які боягузливо вирішили "перечекати" війну.
Хочу сказати всім тим у Росії – і з Росії, – хто навіть зараз не зміг вимовити навіть кілька слів засудження цього терору... Хоча чудово все бачать і знають… Ваше боягузливе мовчання, спроба "перечекати" те, що відбувається, закінчаться лише тим, що якось ці ж терористи прийдуть і за вами,
– сказав глава держави.
Президент підкреслив, що росіян ніхто не захистить перед терористами.
"Зло дуже чутливе до боягузливості. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться чи намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, не буде кому вас захищати", – резюмував Зеленський.
Росія атакувала Дніпро: що відомо про ракетний удар
- 14 січня Росія масовано атакувала українські міста, зокрема й Дніпро. Близько 16 години в Офісі Президента повідомили, що ракета росіян влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі.
- У Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили по Дніпру ракету Х-22. На жаль, українська ППО не спроможна збивати ракети такого типу. Від удару було зруйновано цілий під'їзд – від 9 до 2 поверху.
- Унаслідок удару росіян по багатоповерхівці загинули 30 людей, травмовано – 73 людини. Водночас врятувати вдалось 39 людей, зокрема шестеро дітей. Інформація щодо жертв і постраждалих все ще уточнюється.
- Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних елементів конструкцій тривають. На місці трагедії залучили понад 550 осіб спеціалізованих служб, підрозділів ДСНС та комунальників, а також більше 45 одиниць техніки.