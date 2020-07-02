Со 2 июля Германия разрешает въезд на свою территорию гражданам 11 стран, которые не являются членами Европейского Союза. К сожалению, Украины в этом списке пока нет.

Об открытии немецких границ после жесткого карантина сообщает DW.

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Для граждан 8 стран Германия откроется полностью:

Австралия;

Новая Зеландия;

Канада;

Грузия;

Черногория;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай.

Кроме того, есть еще три страны, с которыми Германия планирует открывать границы двусторонне. Если правительства этих стран начнут впускать немцев, то Германия откроется для граждан:

Китая;

Японии;

Южной Кореи.

Смогут ли украинцы попасть в Германию

Как и во всем Европейском Союзе, попасть в Германию смогут только те украинцы, которые имеют длительную визу, например для обучения или работы, или другое разрешение на долговременное пребывание на территории страны.

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