Германия открылась для 11 стран из-за пределов Евросоюза
Со 2 июля Германия разрешает въезд на свою территорию гражданам 11 стран, которые не являются членами Европейского Союза. К сожалению, Украины в этом списке пока нет.
Об открытии немецких границ после жесткого карантина сообщает DW.
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Для граждан 8 стран Германия откроется полностью:
- Австралия;
- Новая Зеландия;
- Канада;
- Грузия;
- Черногория;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай.
Кроме того, есть еще три страны, с которыми Германия планирует открывать границы двусторонне. Если правительства этих стран начнут впускать немцев, то Германия откроется для граждан:
- Китая;
- Японии;
- Южной Кореи.
Смогут ли украинцы попасть в Германию
Как и во всем Европейском Союзе, попасть в Германию смогут только те украинцы, которые имеют длительную визу, например для обучения или работы, или другое разрешение на долговременное пребывание на территории страны.
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