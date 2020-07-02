З 2 липня Німеччина дозволяє в'їзд на свою територію громадянам 11 країн, що не є членами Європейського Союзу. На жаль, України в цьому списку поки немає.

Про відкриття німецьких кордонів після жорсткого карантину повідомляє DW.

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Для громадян 8 країн Німеччина відкриється повністю:

Австралія;

Нова Зеландія;

Канада;

Грузія;

Чорногорія;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай.

Крім того, є ще три країни, з якими Німеччина планує відкривати кордони двосторонньо. Якщо уряди цих країн почнуть впускати німців, то Німеччина відкриється для громадян:

Китаю;

Японії;

Південної Кореї.

Чи зможуть українці потрапити до Німеччини

Як і у всьому Європейському Союзі, потрапити в Німеччину зможуть лише ті українці, які мають довготривалу візу, наприклад для навчання чи роботи, або інший дозвіл на довготривале перебування на території країни.



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