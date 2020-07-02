Німеччина відкрилася для 11 країн з-за меж Євросоюзу
З 2 липня Німеччина дозволяє в'їзд на свою територію громадянам 11 країн, що не є членами Європейського Союзу. На жаль, України в цьому списку поки немає.
Про відкриття німецьких кордонів після жорсткого карантину повідомляє DW.
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Для громадян 8 країн Німеччина відкриється повністю:
- Австралія;
- Нова Зеландія;
- Канада;
- Грузія;
- Чорногорія;
- Таїланд;
- Туніс;
- Уругвай.
Крім того, є ще три країни, з якими Німеччина планує відкривати кордони двосторонньо. Якщо уряди цих країн почнуть впускати німців, то Німеччина відкриється для громадян:
- Китаю;
- Японії;
- Південної Кореї.
Чи зможуть українці потрапити до Німеччини
Як і у всьому Європейському Союзі, потрапити в Німеччину зможуть лише ті українці, які мають довготривалу візу, наприклад для навчання чи роботи, або інший дозвіл на довготривале перебування на території країни.
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