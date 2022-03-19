Депутат Бундестага Свенья Шульце сообщила, что Германия отправила Украине средства гражданской защиты и противопожарное оборудование. Помощь должна прибыть в начале следующей недели.

По словам чиновника, Германия послала в Украину 21 портативный противопожарный насос, большое количество защитной одежды, спасательного оборудования и эвакуационный автобус. 21 марта приедут девять грузовиков с тяжелым противопожарным оборудованием, а 23 марта – около 1600 дыхательных аппаратов.

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Помощь Германии Украине

Шульце подчеркнула, что 2 тысячи электрогенераторов, многочисленные резервуары для воды, палатки и спальные мешки – уже на пути в Украину.

В Украине сейчас важно конкретно помогать людям. Мы тесно сотрудничаем с Украиной над проектами развития на протяжении многих лет. Конечно, наши проекты не могут продолжаться во время войны так, как раньше. Поэтому мы действуем быстро и меняем механизмы на обеспечение острых потребностей в условиях чрезвычайных ситуаций,

– подчеркнула немецкая чиновница.

Шульце, которая является федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии, добавила, что сейчас Украине нужна "скорая и небюрократическая помощь", доставляемая вовремя туда, где существует наибольшая потребность. Это, в том числе огнетушители, электрогенераторы, средства для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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