Матеуш Моравецкий – премьер Польши – заявил, что его страна не будет просто наблюдать, как Украина истекает кровью. Если Германия не разрешит передачу Leopard, варианты будут искать.
Обратите внимание "Полный провал": в Бундестаге критикуют Шольца из-за нежелания предоставить Украине танки Leopard
Если Германия не согласится передать Украине Leopard, то мы создадим меньшую коалицию стран, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью,
– подчеркнул Моравецкий.
Польский еженедельник "тролит" Шольца
Тем временем польский еженедельник Wprost элегантно "тролит" нерешительного Шольца. Обложку опубликовали в соцсетях издания. На ней изобразили Шольца в компании страусов. Пока птица прячет голову в песок, Шольц пытается скрыться в Leopard.
Польский еженедельник тролит Шольца / Wprost