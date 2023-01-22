Матеуш Моравецкий – премьер Польши – заявил, что его страна не будет просто наблюдать, как Украина истекает кровью. Если Германия не разрешит передачу Leopard, варианты будут искать.

Обратите внимание "Полный провал": в Бундестаге критикуют Шольца из-за нежелания предоставить Украине танки Leopard

Если Германия не согласится передать Украине Leopard, то мы создадим меньшую коалицию стран, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью,

– подчеркнул Моравецкий.

Польский еженедельник "тролит" Шольца

Тем временем польский еженедельник Wprost элегантно "тролит" нерешительного Шольца. Обложку опубликовали в соцсетях издания. На ней изобразили Шольца в компании страусов. Пока птица прячет голову в песок, Шольц пытается скрыться в Leopard.



Польский еженедельник тролит Шольца / Wprost

Важно! Жозеп Боррель – верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии – заявил, что достичь согласия по передаче танков Leopard во время встречи в формате "Рамштайн" не удалось, в частности, из-за позиции Германии.