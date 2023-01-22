Матеуш Моравецький – прем'єр Польщі – заявив, що його країна не буде просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю. Якщо Німеччина не надасть дозволу на передання Leopard, варіанти шукатимуть.

Зверніть увагу "Повний провал": у Бундестазі критикують Шольца через небажання надати Україні танки Leopard

Якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard, ми створимо меншу коаліцію країн, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю,

– наголосив Моравецький.

Польський тижневик "тролить" Шольца

Тим часом польський тижневик Wprost елегантно "тролить" нерішучого Шольца. Обкладинку опублікували у соцмережах видання. На ній зобразили Шольца у компанії страусів. Доки птах ховає голову у пісок, Шольц намагається сховатися у Leopard.



Польський тижневик тролить Шольца / Wprost

Важливо! Жозеп Боррель – верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики та віцепрезидент Європейської комісії – заявив, що досягнути згоди щодо передання танків Leopard під час зустрічі у форматі "Рамштайн" не вдалося, зокрема, через позицію Німеччини.