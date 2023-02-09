Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины Андрей Осадчук. По его словам, если оценивать весь предыдущий год, то можно сказать, что Украина "в чистую выиграла" международную повестку этой войны.
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Он напомнил, что еще год назад Украина просила совсем другое вооружение и что нам обещали.
"2023 год не просто выиграли ВСУ, мы выиграли "войну за сердца европейцев", которые и повлияли на своих политиков и теперь они борются за то, чтобы занять более конструктивную позицию по отношению к Украине", – заявил Осадчук.
Что побудило Германию усиливать помощь Украине
По его мнению, Германия этому яркий пример.
Мы прошли огромный путь от шлемов и медицинских пакетов до лучшего вооружения – танков. И в денежном исчислении Германия на 2 или 3 месте в помощи Украины. Поэтому нам сейчас критически важно удержать этот тренд,
– считает Осадчук.
Депутат отметил, что это продвижение строится на доверии к Украине, нашим людям, политикам и, конечно, Силам обороны. "Сейчас нужно понижать градус внутренних скандалов в стране и фокусироваться на победе в войне", – добавил он.
Осадчук заявил, что войну нужно закончить как можно скорее потому что она приносит страдания миллионам украинцев.
"И победа возможна только через поставки вооружения, и я считаю, что мы в дальнейшем будем получать все, что нам нужно. Нам главное – не разрушить это доверие, которое выстраивалось 11 месяцев", – сказал он.
Депутат добавил, что сейчас сложный вопрос предоставления Украине авиации, с точки зрения логистики, обучения, поставки самолетов и т.д.
Осадчук рассказал о помощи от Запада: видео
Помощь от Германии: последние новости
- Германия таки приняла долгожданное для Украины решение по поставке Leopard 2. От Берлина наши военные получат роту таких танков.
- Министр обороны Германии Писториус прибыл 7 февраля в Киев и привез с собой "первый" немецкий танк Leopard 2. Кроме того, во время встречи главы оборонных ведомств анонсировали еще больше позитивных новостей для Украины.
- После встречи с ним министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что к лету наше государство получит 20 – 25 таких танков. А до конца года будет говориться около 80. Еще в течение 2024 года нас обеспечат более 100 танков Leopard 1.
- См. также ведет переговоры по закупке Украины зениток Gepard. Их Катар приобрел для обеспечения безопасности на чемпионате мира.
- В то же время на фоне передачи Украине танков Leopard 2 исключила поставки истребителей. Также страна не будет привлекать своих бойцов в войне в Украине ни сейчас, ни в будущем.