Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины Андрей Осадчук. По его словам, если оценивать весь предыдущий год, то можно сказать, что Украина "в чистую выиграла" международную повестку этой войны.

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Он напомнил, что еще год назад Украина просила совсем другое вооружение и что нам обещали.

"2023 год не просто выиграли ВСУ, мы выиграли "войну за сердца европейцев", которые и повлияли на своих политиков и теперь они борются за то, чтобы занять более конструктивную позицию по отношению к Украине", – заявил Осадчук.

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По его мнению, Германия этому яркий пример.

Мы прошли огромный путь от шлемов и медицинских пакетов до лучшего вооружения – танков. И в денежном исчислении Германия на 2 или 3 месте в помощи Украины. Поэтому нам сейчас критически важно удержать этот тренд,

– считает Осадчук.

Депутат отметил, что это продвижение строится на доверии к Украине, нашим людям, политикам и, конечно, Силам обороны. "Сейчас нужно понижать градус внутренних скандалов в стране и фокусироваться на победе в войне", – добавил он.

Осадчук заявил, что войну нужно закончить как можно скорее потому что она приносит страдания миллионам украинцев.

"И победа возможна только через поставки вооружения, и я считаю, что мы в дальнейшем будем получать все, что нам нужно. Нам главное – не разрушить это доверие, которое выстраивалось 11 месяцев", – сказал он.

Депутат добавил, что сейчас сложный вопрос предоставления Украине авиации, с точки зрения логистики, обучения, поставки самолетов и т.д.

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