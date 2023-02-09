Про це 24 Каналу розповів народний депутат України Андрій Осадчук. За його словами, якщо оцінювати весь попередній рік, то можна сказати, що України "в чисту виграла" міжнародний порядок денний цієї війни.

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Він пригадав, що ще рік тому Україна просила зовсім інше озброєння і що нам обіцяли.

"2023 рік не просто виграли ЗСУ, ми виграли "війну за серця європейців", які і вплинули на своїх політиків і тепер вони змагаються за те, щоб зайняти більш конструктивну позицію щодо України”, – заявив Осадчук.

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На його думку, Німеччина цьому яскравий приклад.

Ми пройшли величезний шлях від шоломів та медичних пакетів до найкращого озброєння – танків. І в грошовому вимірі Німеччина на 2 чи 3 місці у допомозі України. Тому нам зараз критично важливо утримати цей тренд,

– вважає Осадчук.

Депутат зазначив, що цей поступ будується на довірі до України, наших людей, політиків і, звичайно, Сил оборони. "Зараз потрібно знижувати градус внутрішніх скандалів у країні і фокусуватися на перемозі у війні", – додав він.

Осадчук заявив, що війну треба закінчити якомога швидше, бо вона приносить страждання мільйонам українців.

"І перемога можлива лише через поставки озброєння, і я вважаю, що ми надалі будемо отримувати все, що нам потрібно. Нам головне – не зруйнувати цю довіру, яка вибудовувалася 11 місяців", – сказав він.

Депутат додав, що наразі складне питання щодо надання Україні авіації, з точки зору логістики, навчання, поставки літаків тощо.

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