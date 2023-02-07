Але на цей момент слід буде трішки зачекати, адже наші військові лиш відправилися на навчання. Після опанування німецьких танків Leopard 2 вони повернуться, а разом із ними прибудуть і самі важкі бойові машини.

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Перші Leopard будуть скоро

Пісторіус 7 лютого спілкувався не лише зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Він також мав можливість зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. За результатами зустрічей стало відомо, що перші танки Leopard 2 A6 Україна отримає наприкінці березня.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild Пісторіус також заявляв, що перші танки до України прибудуть до кінця березня. Очільник оборонного відомства підкреслив, що невдовзі українські військові проходитимуть навчання, щоб опанувати машини.

Сьогодні я зустрів і попрощався з українськими солдатами, які зараз прямують до Німеччини. Ми виконуємо графік, тепер справа за іншими, що стосується подальшого постачання. Бажання явно є,

– підкреслив він.

Україна отримає ще й Leopard 1

На цьому після зустрічі з главою оборонного відомства Німеччини наголосив Олексій Резніков. Він зауважив, що до літа наша держава отримає 20 – 25 таких танків. А до кінця року мовитиметься про близько 80. Ще упродовж 2024 року нас забезпечать понад 100 танків Leopard 1.

Це мінімум — три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніцію та навчання. І, звісно ж, не забуваємо про постачання Україні бойових танків Leopard 2 A6 у кількості 14 одиниць,

– наголосив він.

Наостанок зауважимо, що до Києва Пісторіус прибув 7 лютого не з пустими руками. Він привіз з собою "перший" німецький танк Leopard 2. Крім того, під час зустрічі очільники оборонних відомств анонсували ще більше позитивних новин для України.



Характеристики німецьких танків Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

Одна з тем, яку обговорювали Пісторіус і Резніков у Києві, – пришвидшення виготовлення боєприпасів для України. Мовиться зокрема і про ракети для систем ППО. Крім того, німецький міністр підкреслив, що не може бути жодних сумнівів у тому, що Берлін стоїть та "стоятиме на боці" нашої держави.