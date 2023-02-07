Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України. Однак це ще не все, що обіцяє надати Берлін.

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Що надасть Німеччина найближчим часом

Борис Пісторіус наголосив, що Німеччина та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі з Росією. Для цього до кінця лютого наша держава отримає додаткові керовані ракети для систем ППО. Їхню кількість Пісторіус не уточнив.

Також Німеччина надасть 5 зенітних САУ Gepard і 5 інженерних танків Badger, які призначені для укладання мостів. САУ також прибудуть наприкінці лютого, а інженерні танки – у березні.

Водночас міністр оборони Німеччини виключив можливість постачання Україні бойових літаків.

Коли Україна отримає танки

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Борис Пісторіус пообіцяв, що до кінця року Україна отримає 80 танків Leopard 1 зі 178, ліцензії на надання яких видав Берлін. До літа наша держава отримає від 20 до 25 одиниць техніки. Водночас Німеччина сподівається надати до першого або другого кварталу 2024 року понад 100 танків цього типу.

Також Берлін хоче надати близько 60 танків Leopard 2, однак поки терміни їх отримання Берлін не озвучує. Поки що Німеччина пакетом допомоги 25 січня виділила нам 14 танків Leopard 2A6 і вони мають надійти цієї весни, приблизно до кінця березня.

Тут варто відзначити, що після рішення Німеччини щодо Leopard 2, партнери оголосили про свою готовність також надати цю техніку. 4 лютого Канада відправила перший танк літаком до України. Позаяк повітряний простір нашої країни закритий, то авіація не може його доставити прямо до України. 6 лютого танк прибув до Польщі. Оттава планує надати ще 3 танки.