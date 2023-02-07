Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Украину. Однако это еще не все, что обещает предоставить Берлин.

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Что предоставит Германия в ближайшее время

Борис Писториус подчеркнул, что Германия и союзники будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией. Для этого до конца февраля наше государство получит дополнительные управляемые ракеты для систем ПВО. Их количество Писториус не уточнил.

Также Германия предоставит 5 зенитных САУ Gepard и 5 инженерных танков Badger, предназначенных для укладки мостов. САУ также прибудут в конце февраля, а инженерные танки – в марте.

В то же время министр обороны Германии исключил возможность поставки в Украину боевых самолетов.

Когда Украина получит танки

В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским Борис Писториус пообещал, что до конца года Украина получит 80 танков Leopard 1 из 178, лицензии на предоставление которых выдал Берлин. К лету наше государство получит от 20 до 25 единиц техники. В то же время Германия надеется предоставить в первый или второй квартал 2024 года более 100 танков этого типа.

Также Берлин хочет предоставить около 60 танков Leopard 2, однако пока сроки получения Берлин не озвучивает. Пока Германия пакетом помощи 25 января выделила нам 14 танков Leopard 2A6 и они должны поступить этой весной, примерно до конца марта.

Здесь следует отметить, что после решения Германии по Leopard 2, партнеры объявили о своей готовности также предоставить эту технику. 4 февраля Канада отправила первый танк самолетом в Украину. Поскольку воздушное пространство нашей страны закрыто, авиация не может его доставить прямо в Украину. 6 февраля танк прибыл в Польшу. Оттава планирует предоставить еще 3 танка.