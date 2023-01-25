Первыми на это решение Германии отреагировали близкие союзники Украины, в том числе Балтийские страны и Великобритания. О реакции мировых лидеров – читайте в материале 24 Канала.
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Великобритания
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что решение Германии передать Украине танки Leopard правильное.
Вместе с Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины. Мы все вместе ускоряем усилия для того, чтобы гарантировать, что Украина победит в этой войне и обеспечит постоянный мир.
– отреагировал премьер Британии Риши Сунак.
А на страницы Минобороны Британии в твиттере опубликовали фото танков Challenger 2 и Leopard 2 на учениях в Польше. Там подчеркнули, что вскоре эти танки станут обычным явлением на полях Украины.
Challenger 2 и Leopard 2 в Польше / Фото Минобороны Британии
Польша
Премьер Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил отдельно канцлера Германии Олафа Шольца за это решение.
Это большой шаг вперед в том, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее,
– подчеркнул премьер Польши.
Он поздравил Владимира Зеленского с днем рождения. Он опубликовал фото с украинским лидером и пожелал одного победы над империей зла.
Польский премьер с Владимиром Зеленским / Фото с твиттера Моравецкого
Франция
В пресс-службе Елисейского дворца также поздравили решение Германии, которое продолжает и увеличивает поддержку. Там решили напомнить, что сами раньше приступили к поставке AMX10 RC в Украину.
Литва
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на новость картинкой с подписью "Tanke schön", которая созвучна немецкому "Danke schön" и переводится как "спасибо".
Реакция на передачу Украине танков / Фото с твиттера Габриэлиуса Ландсбергиса
Латвия
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс приобщился к поздравлениям и отметил, что это позволит передавать танки другим союзникам.
Украина получит танки от Германии
- Правительство Германии 25 января официально принял решение о предоставлении украинским Вооруженным Силам основных боевых танков Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц объявил на заседании правительства, что Германия и дальше будет усиливать свою военную поддержку Украине.
- В настоящее время цель союзников – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. Подготовка украинских экипажей должна начаться в ближайшее время в Германии. В дополнение к обучению пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.