Першими на це рішення Німеччини відреагували близькі союзники України, серед яких Балтійські країни та Велика Британії. Про реакцію світових лідерів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Світ гуртується задля перемоги: хто та яку зброю пообіцяв Україні від початку року

Велика Британія

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що рішення Німеччини передати Україні танки Leopard є правильним.

Разом з Challenger 2 вони посилять оборонну вогневу міць України. Ми всі разом прискорюємо зусилля для того, щоб гарантувати, що Україна переможе у цій війні і забезпечить сталий мир,

– відреагував прем'єр Британії Ріші Сунак.

А на сторінки Міноборони Британії у твітері опублікували фото танків Challenger 2 та Leopard 2 на навчаннях у Польщі. Там наголосили, що незабаром ці танки стануть звичним явищем на полях України.



Challenger 2 та Leopard 2 у Польщі / Фото Міноборони Британії

Польща

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький подякував окремо канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за це рішення.

Це великий крок вперед у тому, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші,

– підкреслив прем'єр Польщі.

Він також привітав Володимира Зеленського з днем народження. Він опублікував фото з українським лідером і побажав одного: перемоги над імперією зла.



Польський прем'єр з Володимиром Зеленським / Фото з твітера Моравецького

Франція

У пресслужбі Єлисейського палацу також привітали рішення Німеччини, яке продовжує та збільшує підтримку. Там вирішили нагадати, що самі раніше розпочали поставкою AMX10 RC в Україну.

Литва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на новину картинкою з підписом "Tanke schön", що співзвучне з німецьким "Danke schön" і перекладається як "дякую".



Реакція на передачу Україні танків / Фото з твітеру Габріеліуса Ландсбергіса

Латвія

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс долучився до привітань та відзначив, що це дозволить передавати танки іншим союзникам.

Україна отримає танки від Німеччини