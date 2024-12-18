Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NTV. Согласно обнародованной информации, ремонтный центр перенесут в Германию до 31 декабря.

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Что известно об этом

Как заявил представитель Министерства обороны Германии, процесс должен завершиться до 31 декабря 2024 года. Сообщается, что решение было принято из-за проблем в организации и операционных процессах на словацком объекте.

Ремонтный центр начал свою работу в Словакии с конца 2022 года. Он обслуживал ключевые единицы военной техники ВСУ, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронированные машины Dingo, ракетные системы MARS II и зенитные установки Gepard.

Впрочем, по словам немецких чиновников, Словакия неоднократно демонстрировала "громоздкость" в организации работы центра. Также были разногласия в интерпретации европейских таможенных правил и сложности с проведением капитального ремонта поврежденной техники.

Германия уверяет, что несмотря на перенос, ремонт техники для Украины остается приоритетом. Там напомнили, что в Литве и на территории Украины уже работают другие немецкие ремонтные центры, которые также обслуживают предоставленную ВСУ военную технику.