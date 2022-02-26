Германия поддержала отключение России от SWIFT: стран "против" не осталось
26 февраля 2022 , 15:18Читати новину українською
Источник:твиттер Rikard Jozwiak
Германия 26 февраля поддержала отключение России от SWIFT. Стран, которые блокировали бы это решение, больше не осталось.
Радостную новость сообщил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк. Германия стала последней страной, которая приняла такое решение.
Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий
Германия пойдет на SWIFT,
– написал Йозвяк.
Ранее против отключения страны-оккупантки от SWIFT выступали 4 страны: Германия, Италия, Венгрия и Кипр. К счастью, со временем их позиция изменилась.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.