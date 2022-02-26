Германия поддержала отключение России от SWIFT: стран "против" не осталось

26 февраля 2022 , 15:18
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Источник:

твиттер Rikard Jozwiak

Германия 26 февраля поддержала отключение России от SWIFT. Стран, которые блокировали бы это решение, больше не осталось.

Радостную новость сообщил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк. Германия стала последней страной, которая приняла такое решение.

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Германия пойдет на SWIFT,
– написал Йозвяк.

Важно! SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Ранее против отключения страны-оккупантки от SWIFT выступали 4 страны: Германия, Италия, Венгрия и Кипр. К счастью, со временем их позиция изменилась.

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Автор: Мар'яна Бекало