Германия поддержала отключение России от SWIFT: стран "против" не осталось

Германия 26 февраля поддержала отключение России от SWIFT. Стран, которые блокировали бы это решение, больше не осталось.

Радостную новость сообщил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк. Германия стала последней страной, которая приняла такое решение.

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Германия пойдет на SWIFT,

– написал Йозвяк.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Ранее против отключения страны-оккупантки от SWIFT выступали 4 страны: Германия, Италия, Венгрия и Кипр. К счастью, со временем их позиция изменилась.

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