Фотографии с украинскими флагами, которые массово развеваются на зданиях в Берлине, обнародовала в сети Государственная пограничная служба.

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В Берлине вывесили украинские флаги

Весь свободный мир поддерживает Украину. Так сейчас выглядит Берлин,

– подписали снимки в ГПСУ.

Пограничники уточнили, что фото прислали эвакуированные на Запад дети их собратьев.

Сине-желтые флаги на зданиях Берлина: Фото из фейсбука Госпогранслужбы

Напомним, Виталий Кличко ранее сообщил, что немецкий бизнес и граждане собрали более 100 миллионов евро для Украины .

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