Фотографії з українськими стягами, які масово майорять на будівлях у Берліні, оприлюднила у мережі Державна прикордонна служба.

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У Берліні вивісили українські стяги

Весь вільний світ підтримує Україну. Так зараз виглядає Берлін,

– підписали знімки у ДПСУ.

Прикордонники уточнили, що фото надіслали евакуйовані на Захід діти їхніх побратимів.

Синьо-жовті прапори на будівлях Берліна: Фото з фейсбуку Держприкордонслужби

Нагадаємо, Віталій Кличко раніше повідомив, що німецький бізнес і громадяни зібрали понад 100 мільйонів євро для України.

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