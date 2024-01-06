Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он убежден, что рано или поздно Украина получит немецкие ракеты Taurus, несмотря на опасения Берлина.

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Берлин озирается на Вашингтон

Точная информация о количестве такого вооружения как Taurus обычно засекречена. Но можно предположить, что у Берлина около 500 ракет этого типа. Исходя из этого, можно предположить, что Германия способна производить около 100 Taurus в год и соответственно может в определенный момент передать Украине такое количество ракет.

"Исходя из практики последних двух лет, все европейские страны ориентируются на решение Белого дома. В основном поставка Украине такого типа вооружения зависит от поставок ATACMS. Насколько я понимаю, связка Taurus и 300-километровых ATACMS будет работать так же, как и связка Leopard и Abrams", – предположил Свитан.

Соответственно, пока американцы не предоставят Украине свои последние версии ATACMS, Берлин будет искать разные поводы воздержаться от поставок Taurus. А когда эти два решения синхронизируются, Украина, вероятно, начнет получать оба средства поражения партиями в десятки штук.

Для каких целей лучше всего подойдут Taurus

В то же время, стоит отметить, что Украина не сможет использовать Taurus на максимальной для него дистанции 500 километров, ведь Германия не позволит Киеву бить своими ракетами по российской территории. А для поражения российских объектов на международно признанной территории Украины достаточно 300-километров, как это показали уничтожение российских кораблей в Феодосии и Керчи.

В то же время маловероятно, что Taurus используют для уничтожения Керченского моста, потому что на этом объекте висит клеймо "эскалации". Впрочем, это дает Украине возможность ускорить получение этих ракет, хотя для этого нужно будет уничтожить российский незаконный объект собственными средствами.

Обратите внимание! Лучше всего для поражения Крымского моста, по мнению Свитана, будут подходить украинские морские дроны. Военный эксперт обращает внимание, что украинская разработка уже сейчас способна нести до 850 килограммов взрывчатки, которые в случае точного попадания могут разрушить не только перекрытие, но и основу моста.

"В Крыму расположены, по крайней мере, 150 стационарных военных объектов, которые необходимо будет уничтожить с помощью Taurus. В этом смысле Taurus интересен тем, что может нести тандемные боеприпасы. Это серьезные бетонобойные боеприпасы, которые могут работать по укрепленным бункерам", – поделился Свитан.

Кроме того, Taurus может оказаться эффективным в уничтожении российских кораблей в Черном море. И учитывая, что давление на Германию в вопросе предоставления этих ракет продолжается уже по крайней мере пол года, можно надеяться, что через некоторое время Украина дождется этих ракет для своих истребителей.

Как Германия помогает Украине