Украинцам еще не открыли въезд в Германию по безвизу, ведь границы ЕС до сих пор закрыты для наших граждан из-за сложной ситуации с коронавирусом. Поэтому посольство ФРГ призывает не пользоваться услугами частных перевозчиков.

По информации посольства, частные перевозчики в соцсетях предлагают перевозки украинцев в Германию через польскую границу при наличии только биометрического паспорта. Однако они не несут никакой ответственности за продажу билетов. Есть случаи, когда после запрета въезда перевозчики оставляли украинцев на границе.

Интересно Германия выступила против закрытия внутренних границ ЕС во время пандемии

Право на въезд на территорию стран ЕС имеют владельцы вида на жительство в странах ЕС или визы соответствующего типа, которая имеет юридическую силу вида на жительство. Польские пограничники тщательно проверяют документы на границе,

– сообщили в посольстве.

На прошлой неделе в Германии участились случаи задержания украинцев за нелегальное пребывание по биометрическим паспортам. Перевозчики и пассажиры заплатили предварительный взнос на судебные и транспортные расходы (500 евро) и ждут окончательного решения суда.

При каких условиях можно въезжать в Германию

При предъявлении соответствующих официальных документов в чрезвычайных ситуациях:

лечение, уход за больными близкими, смерть близких;

в случаях воссоединения семей;

обучения;

лечения тяжелых, в первую очередь, онкологических заболеваний;

сезонных работ.

Профессиональную консультацию можно получить исключительно у сотрудников Посольства ФРГ в Украине.

Ранее Германия открыла границы для жителей 11 стран-членов ЕС, однако Украины в перечне нет.