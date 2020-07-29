В Германии заявили, что выступают против закрытия внутренних границ ЕС в период отпусков. Однако в стране обсуждают ряд мер, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса.

Германия – против жесткого контроля на границах со странами ЕС

В Европе обеспокоены ростом числа заболеваний после возвращения людей с отдыха. Об этом информирует "Европейская правда".

Важно Можно будет говорить с сентября, – Стефанишина об открытии для украинцев границ ЕС

В Германии планируют проводить тестирование на COVID-19 непосредственно в аэропортах, а также предупреждать о поездках в страны группы риска.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер при этом отметил, что он против введения нового пограничного контроля с соседними странами.

ЕС решил оставить границы закрытыми еще на 2 недели

Отметим, что, по информации СМИ, в Евросоюзе решили продлить закрытие границ еще на 2 недели для граждан большинства стран мира. Также вполне вероятно, что список из 13 стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, еще сократят. Из перечня могут изъять Канаду, Китай, Японию и Южную Корею, Алжир и Марокко.