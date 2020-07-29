У Німеччині заявили, що виступають проти закриття внутрішніх кордонів ЄС у період відпусток. Проте в країні обговорюють низку заходів, аби зменшити кількість нових випадків коронавірусу.

Німеччина – проти жорсткого контролю на кордонах з країнами ЄС

У Європі занепокоєні зростанням кількості захворювань після повернення людей з відпочинку. Про це інформує "Європейська правда".

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У Німеччині планують проводити тестування на COVID-19 безпосередньо в аеропортах, а також попереджати про поїздки в країни групи ризику.

Очільник МВС Німеччини Горст Зеєгофер при цьому зазначив, що він проти введення нового прикордонного контролю з сусідніми країнами.

ЄС вирішив залишити кордони закритими ще на 2 тижні

Зазначимо, що, за інформацією ЗМІ, у Євросоюзі вирішили продовжити закриття кордонів ще на 2 тижні для громадян більшості країн світу. Також цілком ймовірно, що список з 13 країн, громадянам яких дозволений в'їзд на територію ЄС, ще скоротять. З переліку можуть вилучити Канаду, Китай, Японію і Південну Корею, Алжир та Марокко.