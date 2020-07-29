Українцям ще не відкрили в'їзд у Німеччину за безвізом, адже кордони ЄС досі закриті для наших громадян через складну ситуацію з коронавірусом. Тому посольство ФРН закликає не користуватись послугами приватних перевізників.

За інформацією посольства, приватні перевізники у соцмережах пропонують перевезення українців до Німеччини через польський кордон при наявності тільки біометричного паспорта. Проте вони не несуть жодної відповідальності за продаж квитків. Є випадки, коли після заборони в'їзду перевізники залишали українців на кордоні.

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Право на в’їзд на територію країн ЄС мають власники посвідки на проживання в країнах ЄС або візи відповідного типу, що має юридичну силу посвідки на проживання. Польські прикордонники ретельно перевіряють документи на кордоні,

– повідомили у посольстві.

Минулого тижня в Німеччині почастішали випадки затримання українців за нелегальне перебування по біометричних паспортах. Перевізники та пасажири заплатили попередній внесок на судові й транспортні витрати (500 євро) та чекають на остаточне рішення суду.

За яких умов можна в'їжджати у Німеччину

При пред’явленні відповідних офіційних документів у надзвичайних ситуаціях:

лікування, догляд за хворими близькими, смерть близьких;

у випадках возз’єднання родин;

навчання;

лікування важких, в першу чергу, онкологічних захворювань;

сезонних робіт.

Фахову консультацію можна отримати виключно у співробітників Посольства ФРН в Україні.