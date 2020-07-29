За безвізом в'їзд закритий: посольство Німеччини попереджає українців про фальшивих перевізників
Українцям ще не відкрили в'їзд у Німеччину за безвізом, адже кордони ЄС досі закриті для наших громадян через складну ситуацію з коронавірусом. Тому посольство ФРН закликає не користуватись послугами приватних перевізників.
За інформацією посольства, приватні перевізники у соцмережах пропонують перевезення українців до Німеччини через польський кордон при наявності тільки біометричного паспорта. Проте вони не несуть жодної відповідальності за продаж квитків. Є випадки, коли після заборони в'їзду перевізники залишали українців на кордоні.
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Право на в’їзд на територію країн ЄС мають власники посвідки на проживання в країнах ЄС або візи відповідного типу, що має юридичну силу посвідки на проживання. Польські прикордонники ретельно перевіряють документи на кордоні,
– повідомили у посольстві.
Минулого тижня в Німеччині почастішали випадки затримання українців за нелегальне перебування по біометричних паспортах. Перевізники та пасажири заплатили попередній внесок на судові й транспортні витрати (500 євро) та чекають на остаточне рішення суду.
За яких умов можна в'їжджати у Німеччину
При пред’явленні відповідних офіційних документів у надзвичайних ситуаціях:
- лікування, догляд за хворими близькими, смерть близьких;
- у випадках возз’єднання родин;
- навчання;
- лікування важких, в першу чергу, онкологічних захворювань;
- сезонних робіт.
Фахову консультацію можна отримати виключно у співробітників Посольства ФРН в Україні.