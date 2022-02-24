Германия после военной операции России собирается покупать газ и уголь в других странах

После нападения России на Украину 24 февраля западные партнеры координируют план действий и реакции. Есть информация, что Германия откажется от российского газа.

Министр экономики и вицеканцлер Роберт Габек заявлял, что и у самой Германии достаточно газа. Страна может полностью обойтись без голубого топлива России.

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Теперь же после нападения на Украину в Германии хотят покупать газ и уголь у других стран.

Министр предупреждал, что цены в этом случае могут подняться, но будет компенсация.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!