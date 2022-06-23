Германия предоставит Украине новейшую ПВО, которой нет у Бундесвера, – посол Мельник

Андрей Мельник сообщил, что Германия передаст Украине современные системы ПВО, считающиеся одними из лучших в мире.

Уполномоченный Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что ФРГ готов передать новейшие системы противовоздушной обороны. По его словам, такие системы смогут обеспечить безопасное небо над Украиной в течение нескольких лет.

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Германия готова, по словам Мельника, передать ПВО, которой нет даже у Бундесвера.

В частности, я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке следующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной,

– сообщил Андрей Мельник в интервью Укринформу.

По словам Уполномоченного Посла, украинским и немецким дипломатам в результате тесного закулисного взаимодействия с производителем Diehl Defence удалось преодолеть политическое сопротивление и добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро. Мельник добавил, что закупка систем ПВО будет происходить на средства правительства Германии.

Критика Мельником немецкого правительства и затягивания помощи: что было раньше

Уполномоченный Посол не раз осуждал затягивание Берлина с выдачей оружия и военной помощи Украине. Недавно Андрей Мельник высказался по поводу искусственного растягивания процесса передачи Украине БМП Marder.

Андрей Мельник обратился к правительству, осудив нежелание поскорее предоставить Украине вооружение, которое уже давно обещали.

По словам Андрея Мельника, Германия сознательно затягивает поставки боевых машин пехоты Marder, которые уже были модернизированы. БМП могут быть отправлены в Украину немедленно, однако Германия искусственно пытается затянуть процесс передачи.

Ранее правительство Германии неоднократно обещало поставки оружия в Украину, однако впоследствии заявило, что графики передачи не известны.

По словам Армина Паппергера, генерального директора компании Rheinmetall, производящей эти машины, несколько боевых машин пехоты Marder, которые сняли с вооружения Германии, уже модернизировали и готовы отправить в Украину. Он отметил, что предприятие в процессе ремонта 100 бронетранспортеров Marder, а первые машины уже полностью готовы. То есть, компания не прочь передавать Украине модернизированные единицы техники.

Паппергер объяснил, что когда и куда они уедут, будет решать федеральное правительство. Уже есть фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой составляет от 850 тысяч евро до 1 миллиона в зависимости от комплектации. Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и других танков Leopard 2.

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