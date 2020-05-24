Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников: сроки

Правительство Германии своим решением продлило срок въезда в страну для сезонных рабочих. Отныне работники смогут ездить в Германию до 15 июня.

Ранее разрешение на въезд сезонных рабочих действовало до конца мая. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление немецкого Министерства сельского хозяйства.

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Условия въезда на сезонные работы Германии

Максимальный контингент составляет 80 тысяч рабочих. Сохраняется обязательное разрешение на работу. На иностранцев, прибывающих для участия в сезонных работах, распространяются правила о защите от инфекционных заболеваний.

Всего в Германию уже прибыли более 30 тысяч сезонных рабочих из других стран. Ранее Германия хотела самолетами привозить сезонных рабочих из стран Восточной Европы из-за дефицита рабочей силы.

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