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Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников: сроки

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Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников
Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников / Getty Images

Правительство Германии своим решением продлило срок въезда в страну для сезонных рабочих. Отныне работники смогут ездить в Германию до 15 июня.

Ранее разрешение на въезд сезонных рабочих действовало до конца мая. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление немецкого Министерства сельского хозяйства.

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Условия въезда на сезонные работы Германии

  1. Максимальный контингент составляет 80 тысяч рабочих.
  2. Сохраняется обязательное разрешение на работу.
  3. На иностранцев, прибывающих для участия в сезонных работах, распространяются правила о защите от инфекционных заболеваний.

Всего в Германию уже прибыли более 30 тысяч сезонных рабочих из других стран. Ранее Германия хотела самолетами привозить сезонных рабочих из стран Восточной Европы из-за дефицита рабочей силы.

Ситуация с украинскими заробитчанами

  • Большинство стран еще в марте закрыли свои границы из-за распространения коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать работников. Соответствующие запросы присылают в Украину.
  • В этом году в Эстонии созрел высокий урожай клубники. Фермеры не могут самостоятельно его собрать или найти для этого местных рабочих. Поэтому три эстонские организации обратились к правительству с просьбой разрешить приезд в страну украинских заробитчан.
  • В конце апреля польские аграрии также заявляли, что без украинских сезонных работников их ожидает катастрофа.
  • Более того, Польша даже отказалась от карантина для сезонных работников из Украины.
Автор: Алена Захарова
Теги: Работа Коронавирус COVID-19 Заробитчане
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