Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників: терміни
Уряд Німеччини своїм рішенням продовжив термін в'їзду у країну для сезонних робітників. Відтепер працівники зможуть їздити до Німеччини до 15 червня.
Раніше дозвіл на в'їзд сезонних робітників діяв до кінця травня. Про це повідомляє DW з посиланням на заяву німецького Міністерства сільського господарства.
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Умови в'їзду на сезонні роботи Німеччини
- Максимальний контингент складає 80 тисяч робітників.
- Зберігається обов'язковий дозвіл на роботу.
- На іноземців, які прибувають для участі у сезонних роботах, поширюються правила про захист від інфекційних захворювань.
Загалом до Німеччини вже прибули понад 30 тисяч сезонних робітників з інших країн. Раніше Німеччина хотіла літаками привозити сезонних робітників з країн Східної Європи через дефіцит робочої сили.
Ситуація з українськими заробітчанами
- Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
- Цьогоріч в Естонії визрів високий урожай полуниці. Фермери не можуть самотужки його зібрати або знайти для цього місцевих робітників. Тому три естонські організації звернулися до уряду з проханням дозволити приїзд у країну українських заробітчан.
- У кінці квітня польські аграрії також заявляли, що без українських сезонних працівників їх очікує катастрофа.
- Ба більше, Польща навіть відмовилася від карантину для сезонних працівників з України.