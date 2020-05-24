Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників: терміни

Уряд Німеччини своїм рішенням продовжив термін в'їзду у країну для сезонних робітників. Відтепер працівники зможуть їздити до Німеччини до 15 червня.

Раніше дозвіл на в'їзд сезонних робітників діяв до кінця травня. Про це повідомляє DW з посиланням на заяву німецького Міністерства сільського господарства.

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Умови в'їзду на сезонні роботи Німеччини

Максимальний контингент складає 80 тисяч робітників. Зберігається обов'язковий дозвіл на роботу. На іноземців, які прибувають для участі у сезонних роботах, поширюються правила про захист від інфекційних захворювань.

Загалом до Німеччини вже прибули понад 30 тисяч сезонних робітників з інших країн. Раніше Німеччина хотіла літаками привозити сезонних робітників з країн Східної Європи через дефіцит робочої сили.

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