Германия решила не сокращать посольство в Украине, – глава МИД.
Источник:WAZ
Анналена Бербок заявила, что Германия не сокращает персонал своего посольства в Украине. По ее словам, этот шаг должен служить знаком поддержки.
Об этом немецкое министерство иностранных дел сообщило во время своего выступления в четверг, 27 января, в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам нашему государству.
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Мы решили не сокращать персонал нашего посольства, а поддержать Украину также тем, чтобы мы остаемся присутствующими, что мы инвестируем, что дипломатия является абсолютным приоритетом и что мы совместно выступаем за безопасность Украины и всей Европы,
– сказала глава МИД.
Анналена Бербок отметила, что в настоящее время важно финансово и экономически поддержать Украину. По ее словам, федеральное правительство работает над выделением кредита в размере 150 миллионов евро.
Министр иностранных дел Германии также добавила, что в настоящее время продолжается работа в сфере:
- закупки вакцин;
- энергообеспечение;
- процесса реформ.
Немецкий позор с касками: коротко
- В Германии на днях сообщили о помощи Украине в виде 5 000 военных касок.
- Позицию Берлина подвергли резкой критике страны Запада, в частности в Латвии назвали это "позором".
- Глава МИД Дмитрий Кулеба указал, что такое поведение "украинцы будут помнить десятилетиями".