Германия решила не сокращать посольство в Украине, – глава МИД.

Анналена Бербок заявила, что Германия не сокращает персонал своего посольства в Украине. По ее словам, этот шаг должен служить знаком поддержки.

Об этом немецкое министерство иностранных дел сообщило во время своего выступления в четверг, 27 января, в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам нашему государству.

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Мы решили не сокращать персонал нашего посольства, а поддержать Украину также тем, чтобы мы остаемся присутствующими, что мы инвестируем, что дипломатия является абсолютным приоритетом и что мы совместно выступаем за безопасность Украины и всей Европы,

– сказала глава МИД.

Анналена Бербок отметила, что в настоящее время важно финансово и экономически поддержать Украину. По ее словам, федеральное правительство работает над выделением кредита в размере 150 миллионов евро.

Министр иностранных дел Германии также добавила, что в настоящее время продолжается работа в сфере:

закупки вакцин;

энергообеспечение;

процесса реформ.

Немецкий позор с касками: коротко

В Германии на днях сообщили о помощи Украине в виде 5 000 военных касок.

Позицию Берлина подвергли резкой критике страны Запада, в частности в Латвии назвали это "позором".

Глава МИД Дмитрий Кулеба указал, что такое поведение "украинцы будут помнить десятилетиями".

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