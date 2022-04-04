Об этом сообщает издание со ссылкой на источники в канцелярии канцлера Германии. Отмечается, что это может произойти уже на этой неделе.

Читайте также Германия может впоследствии стать одним из главных игроков в поддержке Украины, – Краев

Власти Германии собираются объявить о высылке "значительного количества" сотрудников дипломатических представительств Российской Федерации, подозреваемых в связи со спецслужбами РФ,

– отметил источник издания.

По его словам, количество высылаемых дипломатов может достичь 100 человек.

Какова цель деятельности российских шпионов

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки в Европе. Мы, видимо, знаем всего десять процентов того, что они делают", – предупредил бывший руководитель британской разведки (MI6) Джон Совер.

По его словам одна из целей агентов: сбор информации о политиках, руководителях компаний и критиках России и передача ее в Кремль.

По словам эксперта по внутренним делам Себастьяна Фидлера, другая цель – взбудоражить граждан Германии: Путин позволит своим шпионам "делать все возможное, чтобы вбить клин в наше общество".

В Bild отмечают, что по их данным в Германии действуют более 2000 российских шпионов.

Ранее германские издания писали, что их правительство подозревает около 20 сотрудников российского дипломатического корпуса в Германии в ведении нелегальной разведывательной деятельности.

Что думают Германия и Великобритания о гарантиях безопасности для Украины: смотрите видео