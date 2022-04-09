Арахамия заявила об интересе Китая

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, участвующий в переговорах с РФ. Он отметил, что до сих пор никто не подписывал документы, которые готовы предоставлять Украине гарантии безопасности.

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Устное согласие, по словам народного депутата, уже дали 4 страны. Среди них – Германия, Турция, Франция и Италия.

Публично рассказали, что готовы предоставить гарантии – Германия, Турция, Франция. Макрон (президент Франции – 24 канал) недавно об этом заявил. Это Италия, которые сказали, что "мы тоже готовы",

– рассказал Арахамия.

Депутат отметил, что до сих пор окончательный ответ не дали Великобритания и США. Арахамия также заявила об интересе Китая.

"Борис Джонсон из Великобритании сказал, что они готовы рассматривать. Пока нет окончательного согласия от них. Заинтересовалась КНР. Активно уже работает над документом. И конечно США. Они тоже не ответили, но ждем, что они будут соглашаться", – резюмировал он.

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