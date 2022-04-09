Арахамія заявив про інтерес Китаю

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який бере участь у переговорах з РФ. Він зауважив, що досі ніхто не підписував документи, що готовий надавати Україні гарантії безпеки.

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Усну згоду, за словами народного депутата, вже дали 4 країни. Серед них Німеччина, Туреччина, Франція та Італія.

Публічно розповіли, що готові надати гарантії – Німеччина, Туреччина, Франція. Макрон (президент Франції, – 24 канал) нещодавно про це заявив. Це Італія, які сказали, що "ми теж готові",

– розповів Арахамія.

Депутат зазначив, що досі остаточну відповідь не надали Велика Британія і США. Арахамія також заявив про інтерес Китаю.

"Борис Джонсон з Великої Британії сказав, що вони готові розглядати. Поки що немає остаточної згоди від них. Зацікавилася КНР. Активно вже працює над документом. І звичайно США. Вони теж не надали відповідь, але чекаємо, що вони будуть погоджуватися", – резюмував він.

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