Про це в інтерв'ю німецькій газеті Bild розповів президент України Володимир Зеленський.

Читайте також Глава уряду країни ЄС вимагав доказів, що різанина у Бучі не була постановкою, – Зеленський

Чи можливі переговори після Бучі та Краматорська

Зеленський зазначив, що відчуває ненависть до Росії та російських солдатів, попри це він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним.

Сьогодні в України немає іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна,
– заявив Зеленський.

Можливість переговорів Путіна та Зеленського: останні дані

До теми – звернення Володимира Зеленського на 44-й день війни: дивіться відео