Зеленський заявив, що Росія повинна повністю відвести війська до кордонів, які існували як мінімум до 24 лютого. Саме тоді війська РФ вторглися в Україну.

До теми Зустріч Зеленського й Путіна, найімовірніше, відбудеться в Туреччині, – Арахамія

"Це змусило б нас принаймні розпочати обговорення інших питань про деокупацію, про те, як ми житимемо після цього", – сказав президент.

Зеленський заявив, що українська делегація має діалог з російською, однак зустріч на рівні президентів не може відбутися, коли триває обстріл.

Так що я навіть не можу зустрічатися, коли триває обстріл. Отже, спочатку припинення вогню. Тоді ми можемо зустрітись із президентом Росії,

– сказав український президент.