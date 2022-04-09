Об этом в интервью немецкой газете Bild рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Возможны ли переговоры после Бучи и Краматорска.

Зеленский отметил, что чувствует ненависть к России и российским солдатам, несмотря на это, он готов сесть за стол переговоров с Путиным.

Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. А у России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Он один решает, когда кончится эта война,

– заявил Зеленский.

Возможность переговоров Путина и Зеленского: последние данные

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерении организовать переговоры обоих президентов. Он будет договариваться с каждым в отдельности.

Игорь Жовква, заместитель главы Офиса Президента, заявил, что Украина попросила канцлера Германии Олафа Шольца помочь организовать встречу Зеленского и Путина. Украина хочет обсудить прекращение боевых действий и вывод российских войск с нашей территории.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча возможна. Однако для ее проведения необходим конкретный документ с планом дальнейших действий.

Условием Зеленского для проведения встречи с Путиным является прекращение огня российскими оккупантами.

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