Согласно информации издания, в течение ближайших недель посол Германии должен поехать в Афганистан. Это является частью так называемой реорганизации отношений Берлина с талибами.

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Федеральное правительство Германии рассматривает налаживание контактов с "Талибаном" как возможность расширить гуманитарную деятельность в Афганистане, а также противодействовать движению беженцев из соответствующей страны, отметили в издании.

Правительство Германии якобы стремится улучшить коммуникацию с талибами. В Берлине надеются, что немецкие дипломаты смогут вернуться к работе в Афганистане. Однако сначала это должны быть только однодневные поездки.

Кроме того, Германия рассматривает возможность признания выданных "Исламским эмиратом Афганистан", как называет себя новосозданное правительство талибов, паспортов. Это может способствовать выезду афганцев из страны, говорится в издании.

Справка. 15 августа 2021 года "Талибан" заявил о захвате власти в Афганистане. После этого президент Афганистана отрекся от власти и бежал из страны.

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