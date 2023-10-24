Выводы о позиции Германии относительно Украины очень преувеличены. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, что Берлин сейчас полностью предан поддержке Украины.

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Германия имеет жесткую позицию

В издании Bild отметили, что в проекте бюджета Германии на 2024 год заложили мало денег для Украины – не хватает более 5 миллиардов евро. Некоторые средства были выделены, однако их существенно не хватает для определенных видов вооружения. Добавим, что окончательный бюджет должен быть утвержден в середине ноября.

Они говорят об этой цифре на финансовый 2024 год. По месяцу эта цифра невелика – около 400 миллионов. Это для бюджета Германии ни о чем, тем более деньги будут брать из резервного фонда. Позиция Германии достаточно четкая,

– отметил Валерий Клочок.

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц один из первых прибыл в Израиль и на этом фоне выступил с заявлением о масштабной депортации нелегалов из Германии. Однозначно высказался Шольц и о поддержке Украины, подчеркнув, что она будет продолжаться.

"Это не тот Шольц, который был в марте 2022 года. Это два разных человека. Поэтому я не вижу, что для нас, мол, не нашли 5 миллиардов евро в бюджете Германии, и это станет проблемой для Украины. Потому что есть дискуссия и есть понимание необходимости ее (помощи – 24 Канал) выделения", – подчеркнул Клочок.

С заявлением о дальнейшей поддержке Украины на днях выступила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Германия еще пристальнее будет наблюдать за ситуацией в Украине. Конечно, такие заявления не делаются просто так.

Валерий Клочок о поддержке Германии: смотреть видео

Следует понимать, что определенные проблемы с выделением средств для Украины в немецком правительстве – это не вопрос "поддерживать Украину или нет", ведь политики единодушны.

"Политика Германии долгие годы была о демилитаризации. Сейчас им нужно кое-что в головах изменить. Но на международной арене эта страна работает мощно", – подытожил Клочок.

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