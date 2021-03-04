В Германии закрывают счета российских СМИ Russia today и Ruptly. В то же время в Министерстве иностранных дел России заявили, что примут жесткие меры касательно немецких СМИ, если ситуация не изменится.

О таких планах сообщили российские СМИ. Немецкий Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today и Ruptly 26 февраля. Известно, что доступ к осуществлению финансовых операций прекратят уже 31 мая.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова "призвала Берлин одуматься". Там требуют, чтобы Russia Today и Ruptly обеспечили функционирование.

В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод,

– высказалась Захарова.

На сайте Russia Today разместили заявление по ситуации. В ней отметили, что якобы закрытие счетов – это "часть более широкой кампании препятствования работе канала в Германии".

"В ноябре 2020 года Commerzbank непонятным образом сделал свои условия предоставления услуг гораздо менее выгодным с финансовой точки зрения для RT, начав длительный юридический спор", – написали на сайте.

В то же время отметили, что пытаются найти замену Commerzbank, но многие финансовые учреждения или игнорируют Russia Today, или отказываются.

Справка. Скандал вокруг российских СМИ произошел и с Латвией. Там заблокировали 16 телеканалов. Кремль также возмущался таким действиям.