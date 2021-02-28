Германия пока не может отказаться от российского проекта "Северный поток-2". Если Берлин даст заднюю, то получит многочисленные иски о компенсации нанесенного ущерба.

Об этом рассказала в интервью министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце.

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Газ Германии потребуется еще десятки лет

По словам Шульце, Германия будет чувствовать необходимость в природном газе еще на протяжении нескольких десятилетий. Ведь по меньшей мере столько времени придется потратить, чтобы перейти на альтернативные источники энергии.

Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа. Нам по-прежнему нужен природный газ для этого и следующего десятилетия,

– заявила Шульце.

Другая сторона вопроса – угроза исков. Если Германия откажется от "Северного потока-2", она столкнется с многочисленными обращениями о компенсациях в международные арбитражные суды.

Берлин имеет несколько вариантов относительно "Северного потока-2"

Ранее СМИ сообщали, что Берлин рассматривает 4 варианта событий по сооружению трубопровода:

Могут ввести "механизм отключения" газопровода, если Россия прекратит транзит газа через Украину. В таком случае США снимут санкции.

Возможна и временная заморозка строительства. В таком случае Германия и США будут вести переговоры.

Рассматривают инвестиционную помощь для Украины. Все для того, чтобы смягчить позицию Вашингтона.

Трубопровод продолжат строить, несмотря на американские санкции.

Интересно! Недавно Госдеп США обнародовал доклад по "Северному потоку-2". Новых санкций не ввели, а оставили те, что ввела предыдущая администрация. Однако в Госдепе заверили, что готовы и к новым ограничениям.