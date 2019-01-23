19:41
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Германия не откажется от российского газа, – Меркель

      59 Читати новину українською
      Меркель заявила, что не откажется от российского газа
      Меркель заявила, что не откажется от российского газа / Фото из открытых источников

      Германия продолжит получать газ из России и других источников. Это нужно стране для того, чтобы энергия была доступной.

      Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, пишет The Guardian.

      Читайте также: Скандальный "Северный поток-2": в Берлине готовы поговорить с США

      Такое заявление канцлер Германии сделала на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Меркель назвала изменение климата самой большой проблемой, за которую отвечают все мировые лидеры.

      Почти в тот же момент она сказала, что Германия не собирается прекращать использование угля.

      Мы продолжим получать российский природный газ, а также газ из других источников... Если мы откажемся от угля и атомной энергетики, нам понадобится больше газа – и энергия должна быть доступной,
      – заявила она.

      Напомним, конфликт вокруг российско-германского проекта "Северный поток-2" набирает обороты, а Германия – в его центре. Однако недавно министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство его страны не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2" и призвал не мешать.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости России Новости политики Ангела Меркель Газ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кому мешает Книга отзывов и предложений
      сегодня , 19:01 Кому мешает Книга отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 16
      Be in trend: словарик fashion-терминов
      сегодня , 18:00 Be in trend: словарик fashion-терминов
      Юлія Турелик 53
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4311
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сегодня , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 621
      Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      сегодня , 17:02 Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      Злой Одессит 1152
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США обещают наказать Германию из-за "Северного потока-2": появилась реакция преемника Меркель
       15 января , 07:28
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук