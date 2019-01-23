Германия не откажется от российского газа, – Меркель

Германия продолжит получать газ из России и других источников. Это нужно стране для того, чтобы энергия была доступной.

Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, пишет The Guardian.

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Такое заявление канцлер Германии сделала на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Меркель назвала изменение климата самой большой проблемой, за которую отвечают все мировые лидеры.

Почти в тот же момент она сказала, что Германия не собирается прекращать использование угля.

Мы продолжим получать российский природный газ, а также газ из других источников... Если мы откажемся от угля и атомной энергетики, нам понадобится больше газа – и энергия должна быть доступной,

– заявила она.

Напомним, конфликт вокруг российско-германского проекта "Северный поток-2" набирает обороты, а Германия – в его центре. Однако недавно министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство его страны не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2" и призвал не мешать.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.