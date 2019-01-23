20:02
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Німеччина не відмовиться від російського газу, – Меркель

      227 Читать новость на русском
      Меркель заявила, що не відмовиться від російського газу
      Меркель заявила, що не відмовиться від російського газу / Фото з відкритих джерел

      Канцлерка Ангела Меркель заперечила заяви щодо узалежнення Німеччини від російського газу. Країна продовжить отримувати газ з Росії, проте також диверсифікуватиме поставки палива.

      Про це сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише The Guardian.

      Читайте також: Скандальний "Північний потік-2": у Берліні готові поговорити з США

      Так, таку заяву канцлер Німеччини зробила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Меркель назвала зміну клімату найбільшою проблемою, за яку відповідають всі світові лідери.

      Майже у той ж момент вона сказала, що Німеччина не збирається припиняти використання вугілля. Меркель наголосила, що природний газ буде відігравати для Німеччини все більшу роль.

      Ми продовжимо отримувати російський природний газ, а також газ з інших джерел... Якщо ми відмовимося від вугілля і атомної енергетики, нам знадобиться більше природного газу – і енергія повинна бути доступною,
      – заявила вона.

      Канцлерка також заперечила зростання заледності від газу Росії і додала, що Німеччина домагатиметься диверсифікації. Так, Меркель зазначила, що йдеться про скраплений газ із США або "з інших джерел".

      Нагадаємо, конфлікт навколо російсько-німецького проекту "Північний потік-2" набирає обертів, а Німеччина – у його центрі. Однак нещодавно міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що уряд його країни не має правових підстав для втручання в будівництво "Північного потоку-2" та закликав не заважати.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини Росії Газ Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      сьогодні , 19:01 Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      Ірина Поліщук 159
      Be in trend: словничок fashion-термінів
      сьогодні , 18:00 Be in trend: словничок fashion-термінів
      Юлія Турелик 203
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4269
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сьогодні , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 2186
      Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      сьогодні , 17:02 Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      Злой Одессит 1213
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук