Німеччина не відмовиться від російського газу, – Меркель

Канцлерка Ангела Меркель заперечила заяви щодо узалежнення Німеччини від російського газу. Країна продовжить отримувати газ з Росії, проте також диверсифікуватиме поставки палива.

Про це сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише The Guardian.

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Так, таку заяву канцлер Німеччини зробила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Меркель назвала зміну клімату найбільшою проблемою, за яку відповідають всі світові лідери.

Майже у той ж момент вона сказала, що Німеччина не збирається припиняти використання вугілля. Меркель наголосила, що природний газ буде відігравати для Німеччини все більшу роль.

Ми продовжимо отримувати російський природний газ, а також газ з інших джерел... Якщо ми відмовимося від вугілля і атомної енергетики, нам знадобиться більше природного газу – і енергія повинна бути доступною,

– заявила вона.

Канцлерка також заперечила зростання заледності від газу Росії і додала, що Німеччина домагатиметься диверсифікації. Так, Меркель зазначила, що йдеться про скраплений газ із США або "з інших джерел".

Нагадаємо, конфлікт навколо російсько-німецького проекту "Північний потік-2" набирає обертів, а Німеччина – у його центрі. Однак нещодавно міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що уряд його країни не має правових підстав для втручання в будівництво "Північного потоку-2" та закликав не заважати.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.